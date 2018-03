Klingendes Oratorium mit Wirkkraft

Anzeige

Mannheim.„Stark, eifrig, auch wohl bös und zornig und finster“ – so charakterisierte Felix Mendelssohn Bartholdy den Protagonisten seines Oratoriums „Elias“, das zu den bekanntesten Werken des Komponisten gehört. Schon bei der Uraufführung im Jahr 1846 in Birmingham wurde der „Elias“ von 2000 Konzertbesuchern bejubelt, und bis heute hat er nichts von seiner eindrucksvollen Wirkkraft verloren: Die Vertonung der alttestamentlichen Geschichte um den Propheten Elias, der der Vielgötterei den Kampf ansagt und Wunder vollbringt, aber auch mit sich und Gott hadert und schließlich Zeuge der göttlichen Erscheinung wird, begeistert seit jeher mit großen Chören, opulenter Instrumentation und musikalischer Dramatik.

Namhafte Solisten

Das Jugendsinfonieorchester Mannheim (JSOM) bringt nun in Zusammenarbeit mit dem Konzertchor Mannheim dieses gewaltige Oratorium zur Aufführung. Nach monatelanger Probenarbeit und einer Intensivphase in den Fasnachtsferien wurde das Ergebnis bereits am 4. März in Ludwigshafen präsentiert und wird am Samstag, 10. März, in der Stiftskirche Kaiserslautern und am Sonntag, 11. März, in der Mannheimer Citykirche Konkordien in R 2, 2 zu hören sein.

Zu den rund 70 jungen Orchestermusikern und 80 Chorsängern gesellen sich vier namhafte Sänger als Solisten: die Kölner Sopranistin Aisha Tümmler, die Mezzosopranistin und Lehrende an der Musikschule Mannheim Annette Wieland, der Tenor Benedikt Nawrath und der Bassist Jan-Ole Lingsch.