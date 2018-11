Kluftinger wird selbst zum Fall

MAnnheim.Eine Mischung aus Comedy- und Krimi-Show, die klassische Lesungen in den Schatten stellen soll, gibt es bei der „Jubiläumslesetour“ im Capitol. Am Mittwoch, 28. November um 20 Uhr, präsentieren die Bestsellerautoren Volker Klüpfel und Michael Kobr den zehnten Fall ihres beliebten Kommissars Kluftinger aus dem Allgäu. 15 Jahre nach dem ersten, mehrfach ausgezeichneten Roman „Milchgeld“, blickt das Autorenduo in die Vergangenheit ihrer Hauptfigur und geht der Frage nach, wie Kluftinger zu dem wurde, der er ist. Karten für „Der Sinn des Lebens – Die Jubiläumstour“ gibt es unter 0621/336 73 33. mica

