Kneipenlyrik im Café

weinheim.Mit ihrem neuen Album „Vergifte dich“ kommen Isolation Berlin am Mittwoch, 21. März, 21 Uhr, ins Café Central nach Weinheim. Inhaltlich knüpfen Tobias Bamborschke und Band an ihren ersten Longplayer „Und aus den Wolken tropft die Zeit“ an und bewegen sich zwischen Apathie und Angriffslust – in feinster Kneipen- und Alltagslyrik und mit dem Ohr am Zeitgeist der mitteljungen Großstadt-Bewohner. Ihr Sound ist geprägt von No Wave und Postpunk. An der Abendkasse kostet der Eintritt 23 Euro, unter cafecentral.de 19,70 Euro plus Gebühren. sdo