Knyphausen ist zurück

Knyphausen präsentiert sein neues Album. © Dennis Williamson

Mannheim.Sieben Jahre hat sich Gisbert zu Knyphausen Zeit gelassen, sein neues Album auf den Markt zu bringen. Nun ist „Das Licht dieser Welt“ erschienen, und die dazugehörige Konzertreise führt den Liedermacher am Freitag, 8. Februar, 20 Uhr, in die Alte Feuerwache nach Mannheim. Knyphausen ist bekannt für seine tiefgründigen Texte und poetischen Zeilen, die den Nerv der Zeit und die Seelen seiner Fans treffen. Vorgruppe bei dem Mannheimer Konzert sind Yippie Yeah, es gibt noch Karten. Der Eintritt kostet unter altefeuerwache.com 23 Euro plus Gebühren, an der Abendkasse 27 Euro. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.02.2019