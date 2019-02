Königlich leichte Klänge

Heidelberg.Was vor fast zweieinhalb Jahrzehnten in britischen Szeneclubs mit der Evolution des Trip-Hop-Genres in Bristol begann, scheint sich für das Londoner Projekt namens Morcheeba mit dem neuen Silberling „Blaze Away“ progressiv zu wiederholen – um in wenigen Tagen auch die Region für sich einzunehmen.

Denn auch wenn die Zeiten seit der Gründung 1995 für Sängerin Skye Edwards und Multiinstrumentalist Ross Godfrey nicht immer rosig waren, darf das Publikum am Samstag, 23. Februar, um 20 Uhr in der Heidelberger Halle 02 eine musikalische Neuerfindung beobachten, die zeitlose Maßstäbe zu setzen versucht.

Nähe zum Pop

Die ersten Platten fanden ihre kreativen Leitplanken noch bei Formationen wie Massive Attack oder Nightmares On Wax, doch bereits in den späten 1990ern erschufen Morcheeba Klänge königlicher Leichtigkeit, die Einflüsse aus Reggae und Soul, Hip-Hop und Funk stilvoll zu einer unterhaltsamen Mischung zwischen Entspannung und Tiefsinn verheirateten.

In den frühen Jahren lag der Wert in der tiefen Melancholie, die Langspielern „Who You Can Trust“ (1996) und „Big Calm“ (1998) geradezu eintätowiert schien, in der Folgezeit garantierte eine große Nähe zum Pop gleichermaßen kommerzielle Funktionalität, aber auch immer lyrische Genusswerte.

Die kommende inhaltliche Krise konnten jedoch auch die goldenen Erfolge mit den zunehmend straßentauglichen Alben „Fragments Of Freedom“ (2000) und „Charango“ (2002) nicht verhindern. Die Godfrey-Brüder Ross und Paul überwarfen sich 2004 mit Skye Edwards und gerieten mit vier Sängerinnen in fünf Jahren in zunehmend unsicheres Fahrwasser.

Logische Konsequenz

Die Wiedervereinigung mit Edwards’ letztlich unverwechselbarer Stimme war im Jahr 2010 nicht nur für die Fans der ersten Stunde eine logische Konsequenz, sondern auch für alle, die es noch werden sollten, ein wahrer Segen. Denn es wirkte zunehmend, als schwämmen sich hier zwei Genre-Pioniere von den Kämpfen vergangener Konflikte frei, um wieder zu sich und dem alten Tatendrang zurückzufinden.

Unter diesem kreativen Stern steht auch das neue Album „Blaze Away“ (2018), das auf höchstem Niveau unterhält und im besten Sinne stilerweiternd nach vorne denkt. mer

Info: Morcheeba, Samstag, 23. Februar, 20 Uhr, Heidelberger Halle 02. Tim Schou ab 19 Uhr im Vorprogramm. Tickets gibt es für 45 Euro an der Abendkasse.

