Körperkunst kommt ins Capitol

Mannheim.Treffsichere Jonglage, rasante BMX-Tricks und spektakuläre Körperverbiegung – das bringt das Akrobatikfestival Artistika am Mittwoch, 2. Mai, und Donnerstag, 3. Mai, aus der Schweiz zum ersten Mal nach Deutschland ins Mannheimer Capitol. Direkt und ohne doppelten Boden stellen dabei die Künstler ihre Leistungen zur Schau. Die ausgezeichneten Pelligrini Brothers vereinen, mit ihren akrobatischen Kunststücken Kraft und Grazie. Cotton McAloon hingegen setzt bei seiner Unterhaltung auf Jonglage und Komik.

Gegen die Schwerkraft

Der Balancekünstler Andrey Katkov überzeugt mit menschlicher Flexibilität, ästhetischer Bewegung und anspruchsvollen Täuschungen. Thomas Leuenberger alias Baldrian lässt die Gäste dann etwas entspannen – mit außergewöhnlichen Methoden kämpft er gegen die Schwerkraft und bringt das Capitol zum Schweben. Kontrastprogramm dazu bietet der Cirque du Soleil Star Rob Alton auf seinem BMX-Fahrrad. Mit rasanten Tricks, sportlicher Leistung und Charme raubt er dem Publikum dem Atem.

Chris und Iris erzählen mit ihrer poetischen Einlage mit großem schauspielerischem Ausdruck die Geschichte von Angst und Vertrauen. Nina Burri, die Finalistin von „America´s Got Talent“, begann ihre Karriere zunächst als Tänzerin. Erst nach ihrer Beschäftigung an renommierten Bühnen wie dem Moulin Rouge entdeckte sie ihre Liebe zum Kontorsion– also das was Schlangenmenschen machen. Sie moderiert außerdem.