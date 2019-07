Köstliches aus Küche und Keller

Dackenheim.Wer ein „Weinfest mit Herz und Charme“ erleben will, sollte sich in den kommenden Tagen in Richtung Landkreis Bad Dürkheim aufmachen. Dort wird zwischen Freitag und Sonntag, 26. und 28. Juli, das Dackenheimer Liebesbrunnenfest gefeiert. Die Veranstaltung, zu welcher der Kulturverein vor dem Hintergrund des 1250. Jubiläums der rheinland-pfälzischen Gemeinde einlädt, wird am Freitag um 19 Uhr mit Ehrungen und der Prämierung des Malwettbewerbs „1250 Jahre Dackenheim“ eröffnet. Am Samstag gibt es um 20 Uhr Livemusik mit der Gruppe The Cat Pac. Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst auf dem Festplatz, anschließend steht ab 15 Uhr einen Auftritt der Band New Collision auf dem Programm.

An allen drei Festtagen werden die Gäste mit Köstlichkeiten aus Küche und Keller bewirtet, darunter Spießbraten von Grill und fangfrische Forellen sowie vegetarische Leckereien. Am Sonntag öffnet um 14 Uhr „das legendäre Kuchenbuffet“ mit hausgemachten Torten und Kuchen. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.07.2019