Köstliches in Handarbeit

Mannheim.Am Wochenende werden in Mannheim zum vierten Mal erlesene Produkte, interessante Aktionen und sorgfältig ausgewählten regionalen Ausstellern für ein besonderes Erlebnis sorgen: Am 15. und 16. Juni öffnen die Mannheimer Manufakturtage auf dem ehemaligen Industriegelände am Altrhein wieder ihre Tore.

Hier werden jedoch nicht einfach nur Waren verkauft – der Name ist auch Programm. Kaffee etwa wird nicht nur ausgeschenkt, sondern die Röstung kann zusätzlich erlebt werden. Außergewöhnliche Kuchen und herzhafte, von Hand geformte Brote werden zum Verkauf angeboten. Handverlesene mediterrane und fernöstliche Köstlichkeiten, Öle und Gewürze werden angeboten sowie handgemachte Nudeln. Auch für Freunde von Meerestieren und Weinen ist einiges dabei. Den kulturellen Bogen von Genuss und Lebensart weiß die Tanzschule Tango Flores mit Darbietungen zu spannen.

Die Mannheimer Manufakturtage finden am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr in der Industriestraße 35 in Mannheim statt. jeb

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.06.2019