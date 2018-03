Kokoschka in Klang gemalt

Anzeige

Weil es als Filmmusik einer schwedischen Filmschnulze verwendet wurde, schaffte es das Werk Ende der 1960er-Jahre sogar in die Hitparaden, und das Konzert hatte seinen (Film-)Titel weg: „Elvira Madigan“. In Wahrheit hat Mozart dieses Konzert mit seinem so liebesfilmkompatiblen, elegisch schimmernden Mittelsatz für niemand anderen geschrieben als für sich selbst. Er war damals, Mitte der 1780er-Jahre, in Wien schließlich der Pianist der Stunde.

Danach folgt noch ein Hauptwerk der russischen Romantik: Tschaikowskys Sinfonie Nr. 6, die der Komponist neun Tage vor seinem Tod noch selbst uraufgeführt und von Tschaikowskys Bruder Modest den Beinamen „Pathétique“ erhalten hat. In rasendem Tempo komponierte er dieses Werk, über das er in einem Brief drei Jahre zuvor schrieb: „Ich habe übergroße Lust, eine grandiose Sinfonie zu schreiben, die den Schlussstein meines Schaffens bilden soll.“ dms

