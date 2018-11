Komik mal zwei macht doppelt Spaß

Mannheim.Mit einer „etwas anderen Lesung“ kommen Henni Nachtsheim und Rick Kavanian am Freitag, 9. November, 20 Uhr, ins Capitol nach Mannheim. Untertitel ihres gemeinsamen Abendfüllers: „… oder: was ist überhaupt ein Dollbohrer?“

Diese Frage sei gleich vorweg beantwortet: Wurde früher ein Werkzeug Dollbohrer genannt, das Zimmerleute beim Dachbau einsetzten, steht der Begriff heute vor allem für Menschen, die „offensichtlich schwer einen an der Waffel haben“, wie es Henni Nachtsheim und Comedy-Kollege Rick Kavanian ausdrücken.

In ihrem Programm widmen sie sich den wahren Helden unserer Zeit. Denn während Gladiatoren, Cowboys oder fliegende Gestalten in bunten Latex-Anzügen in Literatur und Film nach wie vor glorifiziert werden, kommen die echten Heroen doch eher selten in den Genuss großer Beachtung: Sanitär-Facharbeiter (mit wahrlich deftigen Einsatzgebieten), Putzfrauen (die beim Reinigen des Beichtstuhls plötzlich einem Auftragskiller die Beichte abnehmen müssen) oder Sprechstundenhilfen (die sich gegen meckernde Rentner behaupten). Dies zu ändern, ist das Anliegen des neuen „Dollbohrer!“-Programms. Man darf gespannt sein. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.11.2018