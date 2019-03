Konfetti am Schlagerhimmel

Mannheim.Florian Silbereisen bringt die Herzen seiner Fans zum Schmelzen – am Samstag, 30. März, um 19.30 Uhr in der SAP Arena in Mannheim. Für Schlagerbegeisterte ist „Das große Schlagerfest“ ein Ereignis, das es nicht zu verpassen gilt. Mitfeiern und Mitsingen sind nicht nur erlaubt – sondern an diesem Abend sogar ausdrücklich erwünscht.

Auf der Bühne stehen neben Showmaster Silbereisen seine Bandkollegen Jan Smit aus Holland und Christoff, gebürtiger Belgier; die drei haben sich 2016 einen Wunsch erfüllt und sich zur Band Klubbb3 zusammengetan.

Alte und neue Stars

Zu den übrigen Stargästen zählt Eloy de Jong, in den 1990er Jahren mit Caught In The Act ein gefragter Popstar, seit neuestem aber im Schlagermetier unterwegs – und das überaus erfolgreich; der Holländer gilt als Shootingstar der deutschen Szene. Schon lange dabei sind Matthias Reim und Michelle, die zumindest musikalisch wieder vereint sind und mit „Nicht verdient“ im vergangenen Jahr einen eher unverhofften Hit landeten.

Für Partystimmung sorgen außerdem der Voxxclub, der quasi über Nacht in einer Studenten-WG entstand, Linda Fäh, ehemals Miss Schweiz, nun Moderatorin und Sängerin, Julia Lindholm, ein Talent aus Schweden, das den deutschen Schlager liebt, und die DDC Breakdancer. sba

Info: Tickets ab 49,90 Euro bei saparena.de oder unter 0621/18190333.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.03.2019