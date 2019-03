Kongeniale Songwriter-Kollegen

Heidelberg.Ihr ausverkauftes Eröffnungskonzert in der Halle 02 war ein regelrechter Triumph. Aber am Abschlusswochenende von Schöner Lügen spielt Songwriterin Dota Kehr als erste „Artist in Residence“-Künstlerin des Heidelberger Chansonfestivals Schöner Lügen ihre gesamte stilistische Bandbreite aus. Dazu holt sie sich drei kongeniale, aber sehr unterschiedliche Kollegen für exklusive Duo-Abende auf die Bühne: Mit dem ewigen Geheimtipp Moritz Krämer spielt sie am Freitag, 22. März, im Kulturfenster, dem Ausgangspunkt des Festivals ein noch ergebnisoffenes Konzert. Am Samstag hat die Wahl-Berlinerin Max Prosa auf dieselbe Bühne eingeladen, mit dem sie gerne Lieder schreibt und der seine Karriere als eine Art deutsches Bob-Dylan-Wunderkind begann. Im größeren Karlstorbahnhof singt sie mit der großartigen Alin Coen unter anderem Gedichtvertonungen. jpk

Info: Beginn immer um 20 Uhr. Abendkasse: je 25 Euro. Stand des Vorverkaufs unter www.kulturfenster.de

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019