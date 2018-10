Kontrabass und Gitarre erklingen zum Festivalende

Heidelberg.Die Mittelmeer-Metropole Marseille steht heute, 18. Oktober, im Mittelpunkt von gleich zwei Veranstaltungen: Um 18 Uhr beginnt im Friedrich-Ebert-Haus (Pfaffengasse 18) ein Literarischer Apéritiv, bei dem Klaus Knobloch Texte aus den Marseille-Krimis von Jean-Claude Izzo liest. Um 20 Uhr stellt Philippe Pujol seine Marseille-Bestandsaufnahme „Die Erschaffung des Monsters“ im Ebert-Haus vor. Am Sonntag geht die 13. Französische Woche Heidelberg zu Ende. Insgesamt 53 Veranstaltungen aus nahezu allen kulturellen und künstlerischen Sparten sind im Programm. Am Samstag, 20. Oktober, beginnt um 20 Uhr im Zwinger 3 des Jungen Theaters Heidelberg (Zwingerstraße 3-5) etwa die Theaterperformance „Marthe et Mathilde“. Pascale Hugues, eine in Berlin lebende französische Journalistin und Autorin, erzählt die ungewöhnliche Geschichte ihrer Großmütter – Marthe ist Französin und Mathilde Deutsche. Damit lässt die Autorin zugleich ein Stück brisanter deutsch-französischer Vergangenheit aufleben. Der Eintritt für die Performance in Deutsch und Französisch mit den Schauspielerinnen Petra Weimer und Catherine Javaloyès kostet 19, ermäßigt 9,50 Euro.

Am Sonntag, 21. Oktober, wird die Französische Woche dann ab 11.30 Uhr mit „French Toast“ im Klub K des Karlstorbahnhofs (Am Karlstor 1) beschlossen – einem „Eintagsmuseum“, in dem zuvor eingereichte Objekte, die jeweils für ein individuelles Frankreich-Erlebnis stehen, ausgestellt werden. Das vom Deutsch-Französischen Kulturkreis (DFK) organisierte Festival klingt dort mit einem Glas Crémant und der Musik von Michael Herzer (Kontrabass) und Bertrand Le Guillou (Gitarre) aus. Am selben Tag wird zum Abschluss der François-Truffaut-Retrospektive „Schießen Sie auf den Pianisten“ um 17 Uhr im Karlstorkino (Am Karlstor 1) gezeigt. Eintritt kostet: 7,50 Euro, ermäßigt, 3,50. mav

