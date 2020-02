Konzert am Valentinstag

Markus Zimmermann teilt seine Liebe zur Musik. © Mardo

Schwetzingen.Nach seinen erfolgreichen „Best of Billy Joel & Elton John“ Solo-Abenden ist Markus Zimmermann am Freitag, 14. Februar, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) zu Gast in der Wollfabrik in Schwetzingen. In einem Valentinstagskonzert präsentiert der Ausnahmemusiker Songs aus seiner eigenen Feder und Covertitel im „zimmermannschen“ Gewand. Begleitet wird er dabei von seiner vierköpfigen Band. kaba

