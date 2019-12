Konzert, Flohmarkt und Handlettering

Mannheim.Mit Musikabend, Flohmarkt und Kreativsamstagen stimmt die Stadtbibliothek ihre Besucher auf Weihnachten ein.

Am Freitag, 6. Dezember, ab 17.30 Uhr bleibt die Musik nicht in den Regalen und Medien der Musikbibliothek verborgen, sondern erklingt frei durch die Etage: Sopranistin Rie Mattil und Sachie Matsushita am Klavier spielen Winter- und Weihnachtslieder aus verschiedenen Ländern und Jahrhunderten. Sie zeigen, wie unterschiedlich der Winter in der Musik klingen kann – etwa nachdenklich, traurig oder fröhlich.

Ensemble Gisamani

Auch ein Weihnachtsflohmarkt läuft beschwingter mit Musik: Das Ensemble „Gisamani“ spielt am Samstag, 7. Dezember auf Dudelsäcken, Drehleiern, Blockflöten und Harfen Weihnachtslieder aus früheren Zeiten. Besucher können von 10 bis 14 Uhr zu den Klängen durch Bücher, Zeitschriften, Noten, CDs und Schallplatten stöbern – gleichzeitig eine gute Gelegenheit, noch ausstehende Weihnachtsgeschenke zu ergattern.

Konzert und Flohmarkt finden in der Musikbibliothek im Dalberghaus in N 3, N 4 statt.

Kosmetikpads häkeln

Wer seiner Wohnung noch rechtzeitig zu weihnachtlichem Glanz verhelfen möchte, kann an drei Samstagen im Dezember die Kreativangebote der Stadtbibliothek im Stadthaus N 1 nutzen: Am 7. Dezember von 11 bis 15 Uhr gestaltet Illustratorin und die Grafik-Designerin von „Sibelzahntiger“ Sibel Karan mit Besuchern Weihnachtsanhänger. Dabei kommt die populäre Handlettering-Technik zum Einsatz.

Am 14. Dezember zwischen 11 und 15 Uhr gibt Franziska Rahn vom Strick- und Häkeltreff Mannheim Anleitungen für gehäkelten Baumschmuck und wiederverwertbaren Kosmetikpads.

Am 21. Dezember von 11 bis 13 Uhr können Besucher mit Sanja Wulff aus alten Noten neue Sterne basteln, die der Weihnachtstanne zuhause den letzten Schliff verleihen.

Der Eintritt für Musikabend, Flohmarkt und die Kreativangebote ist kostenlos. apt

