Konzert, Kabarett und Kurse

Mannheim.Der Luisenpark bietet auch in den folgenden Tagen wieder ein vielfältiges Kulturprogramm. Wer sich für Musik interessiert, ist beim Konzert der Mannheimer Bläserphilharmonie genau richtig. Im Garten des Chinesischen Teehauses im Luisenpark spielen am Sonntag, 21. Juli, ab 11 Uhr die Musiker der Mannheimer Bläserphilharmonie.

Reise nach China

Das junge Holzbläserquintett führt unter anderem Werke von Mozart und Elgar auf. Das Tubaquartett des Orchesters präsentiert brummige, funkige und swingende Stücke. Der Eintritt ist frei. Die Künstler freuen sich, wenn die Gäste mit einer Spende die Reisekasse des Orchesters aufbessern.

Denn ziemlich genau einen Monat später bricht nämlich die Bläserphilharmonie zu einer Tournee durch neun verschiedene chinesische Städte auf. Im Gepäck haben die 75 Mannheimer Musiker dann ein anspruchsvolles und vielseitiges Konzertprogramm, das sie unter anderem in der Forbidden City Concert Hall Peking und in der Music Hall Shenzhen spielen werden. Mit dem Auftritt im Luisenpark stimmt sich das Ensemble darauf ein.

Freunde des Kabaretts können am Mittwoch, 24. Juli, ab 15.30 Uhr an die Seebühne im Luisenpark kommen. Hans-Peter Schwöbel ist dann zu Gast. Unter dem Motto „Unsa Luscht am Schmuse“ gibt der kurpfälzische Kabarettist Satire, Poesie und Dialekt zum besten. Schwöbel ist Sozialwissenschaftler und wurde mit dem Bloomaulorden ausgezeichnet.

Selbst Handanlegen können Gärtner-Fans am Dienstag, 23. Juli, im Luisenpark. Wie jeden Dienstag treffen sich dort zwischen 14 und 16 Uhr Gartenbegeisterte, Natur-Interessierte und Blumenliebhaber. Nach einem Informationsteil geht es an die praktische Arbeit. Der Veranstalter empfiehlt, am besten immer in arbeitsfähiger, bequemer Kleidung zu kommen und Handschuhe und Schere mitzubringen. Wer mitmachen will, soll um 14 Uhr zum Treffpunkt am Eingang Unterer Luisenpark kommen.

Seminar mit Pferden

Wer sich für Tiere interessiert, ist beim Aufbaukurs „Pony Ein Mal Eins“ richtig. Der Kurs am Sonntag, 21. Juli, um 13.30 Uhr eignet sich für alle Kinder, die bereits erste Erfahrungen mit Pferden mitbringen, aber auch für erfolgreiche Absolventen des Pony-ABCs.

Teilnehmer lernen, was man bei der Pferdepflege beachten muss und warum Pferde Fluchttiere sind. Der Kurs dauer 90 Minuten und findet alle zwei Monate statt. Eine Anmeldung unter 0621/4 10 05 50 ist erforderlich. tge

