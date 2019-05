Konzert, Tanzball, Gottesdienst

Mannheim.100 Jahre ist es her, dass in Mannheim die Melanchthonkantorei gegründet wurde. Am 4. März 1919 kam der Chor zu seiner Gründungsversammlung zusammen und hat sich über die vielen Jahrzehnte zu einer festen Größe in der Stadt entwickelt. Dies soll nun gefeiert werden – mit einem Jubiläumskonzert am 5. Mai, einem Jubiläumsball am 1. Juni und einem Festakt mit Festgottesdienst am 2. Juni. Schirmherr im Jubiläumsjahr ist Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz.

Uraufführung

„Psalmen zum 100sten“ lautet der Titel des Jubiläumskonzerts am Sonntag, 5. Mai, um 17 Uhr in der Citykirche Konkordien, bei dem Psalmenkompositionen von Mendelssohn und Bernstein im Mittelpunkt stehen. Darüber hinaus wurde der junge Heidelberger Komponist Jan Wilke mit der Vertonung des Schöpfungspsalmes 104 „Lobe den Herrn, meine Seele“ für Soli, Chor und Orchester beauftragt.

Da die Melanchthonkantorei immer aber auch gesellig ausgerichtet gewesen ist, etwa in Form von Volksliederabenden oder „Tanz in den Mai“-Festen, wird dieser Tradition am Samstag, 1. Juni, um 19.19 (!!!) Uhr bei einem Jubiläumsball im Melanchthonhaus Genüge getan. Den Abschluss der Feierlichkeiten bilden am Sonntag, 2. Juni, ein Festgottesdienst sowie Festakt.

Im Festgottesdienst in der Melanchthonkirche um 10 Uhr erklingt mehrchörige Musik von Heinrich Schütz, gesungen von der Kantorei zusammen mit ehemaligen Sängern aus ganz Deutschland. Die Predigt hält Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh. Beim anschließenden Festakt sprechen Mannheims Oberbürgermeister Kurz und Dekan Ralph Hartmann. sba

