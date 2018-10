Konzert zeigt des Klassikers neue Kleider

Mannheim.Sie ist Fragment geblieben, Johann Sebastian Bachs „Kunst der Fuge“. Bis heute steht sie im Mittelpunkt musiktheoretischer Untersuchungen und künstlerischer Auseinandersetzungen. Bach selbst hatte nirgends festgelegt, wie sein Zyklus aufzuführen sei. Und so wäre auch eine unkonventionelle Bearbeitung wie von dem Komponisten Heribert Breuer nicht wahrscheinlich, aber möglich: Mit vier unterschiedlich besetzten Orchestern kleidet Breuer am 24. Oktober, 20 Uhr, im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen das Spätwerk Bachs in ein neues und modernes Gewand.

Einen Hauch von Barock versprüht der Fugen-Zyklus in der Umsetzung des auf Alte Musik spezialisierten Hille Perl Ensembles. Klassisch-elegant kommt die Komposition durch das Verdi Quartett daher. Wie romantisch Bachs Werk klingen kann, zeigen die Stuttgarter Holzbläser-Solisten. Das Jazzensemble Tri bringt wiederum etwas Swing ins Spiel. Die Klangvielfalt des Zyklus scheint unerschöpflich.

Bereits um 19 Uhr gibt Breuer bei einem Künstlergespräch im Kammermusiksaal einen Einblick in die facettenreiche Bearbeitung Bachs. onat

