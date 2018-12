Kopf und Körper Gutes tun

Mannheim.Wem nach den Tagen unterm Weihnachtsbaum nach etwas Bewegung zumute ist, für den gibt es bei einem Besuch im Technoseum jede Menge Möglichkeiten, Kopf und Körper gleichermaßen in Schwung zu bringen – allen voran beim Besuch der aktuellen Sonderausstellung „Fertig? Los! Die Geschichte von Sport und Technik“, aber auch bei diversen Sonder-Aktionen vom Modellbau über die Vermessungstechnik bis hin zu physikalischen Mitmach-Experimenten. Das Museum hat täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet und ist lediglich am 24. und 31. Dezember geschlossen.

Von der 2500 Jahre alten griechischen Amphore bis zum Hightech-Rennrodelschlitten aus heutiger Zeit gibt die Sonderausstellung einen Überblick über die Entwicklung des Amateur- und Hochleistungssports. Die Schau kann allein erkundet werden, oder man schließt sich einer öffentlichen Führung an, die täglich um 14 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen um 14 und 15.30 Uhr starten. Treffpunkt ist im Foyer, Teilnehmerkarten sind ohne Aufpreis an der Kasse des Museums erhältlich. Während der Weihnachtsferien steht bei diesen Führungen der Wintersport im Fokus, umfassende Einblicke in Bobsport, Biathlon & Co sind garantiert. Wer seine eigene Fitness für den kommenden Skiurlaub überprüfen möchte, der kann zum Beispiel seine Leistungsfähigkeit auf einer Kraftmessplatte testen oder auf einem Freeride-Gerät ausprobieren, ob man auf dem Snowboard eine gute Figur macht.

Um eine ruhige Hand geht es wiederum beim Kartonmodellbau, dem das Technoseum vom 27. bis zum 30. Dezember ein Forum gibt: Dann sind die Kartonmodellbautage zu Gast und zahlreiche Aussteller zeigen ihre filigranen Kreationen aus Pappe und Papier – vom Mannheimer Wasserturm über detailgetreue Oldtimer bis hin zu täuschend echten Falken und Finken in Originalgröße.

Zwischen dem 27. und dem 29. Dezember kann man außerdem selbst zu Schere und Kleber greifen und sich mit einfachen Vorlagen im Modellbau versuchen. Fingerfertigkeit ist auch beim Mitmach-Programm Familie aktiv! gefragt, das an Sonn- und Feiertagen zwischen 12.30 und 16.30 Uhr angeboten wird. Dort kann man herausfinden, mit welchen Instrumenten und Berechnungen bereits im 18. Jahrhundert die Kurpfalz exakt vermessen wurde – und sich im Kartenlesen versuchen. mica

