Heidelberg.Es kommt Bewegung in die Stadt am Neckar: Heidelberg lädt am 24. Februar zum dritten Mal zur Tanzbiennale ein. Neun ganze Tage stehen dann im Zeichen des Tanzes. Zu Gast sind erneut Künstler aus Baden-Württemberg sowie aus aller Welt mit Compagnien und Choreographen aus Spanien, den Niederlanden, Frankreich, Deutschland, Australien und Israel.

Bis zum 4. März bieten die in- und ausländischen Gäste ein Programm für alle Altersgruppen. Die künstlerische Leitung der Biennale haben die Kulturschaffenden des UnterwegsTheaters sowie vom Theater und Orchester Heidelberg übernommen.

Zum Auftakt locken Gary Joplin und Wiebke Hofmann mit ihrem Projekt „Trans Lucent“ junge Tänzer ab 14 Jahren auf die Bühne. Los geht es um 17 Uhr im Alten Saal des Heidelberger Theaters. Offiziell wird das Festival um 19 Uhr in der HebelHalle eröffnet. Um 19.30 Uhr ist dann das erste internationale Gastspiel „All Ways“ mit der Compañía Sharon Fridman aus Madrid in der Hebelhalle zu erleben. Am selben Ort kurz darauf ab 21 Uhr besteht bei der Eröffnungsparty dann die Möglichkeit, den Gästen und Organisatoren zu begegnen.