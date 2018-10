Kostenlos parken in Tiefgarage H 6

Mannheim.Die Mannheimer Innenstadt erreichen die Gäste des verkaufsoffenen Sonntags entweder mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Mehr als 10 000 Stellplätze im Zentrum stehen nach Angaben der Werbegemeinschaft City in Parkhäusern, auf betreuten Parkplätzen und in Tiefgaragen bereit. In der Tiefgarage in H 6 ist das Parken an diesem Tag sogar kostenlos.

Auf den beiden Straßenbahn-Linien 1 (Rheinau–Schönau) und 5A (Wallstadt-Ost–Hauptbahnhof) lässt die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft am Sonntag mehr Züge fahren. Die Linie 1 verkehrt zwischen 12 Uhr und 19 Uhr alle zehn Minuten, die 5A zwischen 11 Uhr und 19 Uhr alle 15 Minuten. imo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.10.2018