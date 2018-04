Kostüme und Komödie

Anzeige

Mannheim.Zwei Putzfrauen fegen bei der Comedyführung auf kurpfälzisch am Sonntag, 29. April, durch das Mannheimer Barockschloss. Theres und ihre Kollegin Frau Schäufele sollen eigentlich in den Räumen sauber machen, können aber der Gelegenheit zu einem Schwätzchen nicht widerstehen. So erleben die Besucher in Mundart den Weg durchs ganze Schloss auf ganz andere Art und Weise und erfahren alles, was sie über das Schloss wissen wollten, sich aber nie getraut haben zu fragen. Die Putzkomödie startet um 14.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 14 Euro Eintritt, ermäßigt 7 Euro.

Für Kinder und Jugendliche gibt es am Samstag, 28. April, eine Kostümführungen durch die barocken Räumlichkeiten in die Glanzzeiten des Mannheimer Schlosses.

Napoleons Adoptivtochter

Ein Mitglied des Hofes im historischen Kostüm erzählt von den Jahren, als das kurfürstliche Paar Carl Theodor und Elisabeth Augusta im Schloss residierte und später von der Zeit, in der Napoleons Adoptivtochter Stéphanie de Beauharnais, die verwitwete badische Großherzogin, hier ihren Sitz hatte. Die Führung beginnt um 14.30 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene kostet 12 Euro, für Ermäßigte 6 Euro.