Krabbelkollegin von Jopi Heesters

Mannheim.„Die letzte Überlebende aus Heesters Krabbelgruppe“ ist zurück: Fräulein Baumann gibt sich am Sonntag, 29. September, 19 Uhr, die Ehre im Mannheimer Capitol. Es ist schon das dritte Mal, dass die Faschings-Grande-Dame einen kabarettistischen Abendfüller abliefert. Zu erzählen hat sie auch diesmal wieder reichlich.

Früher war alles besser. Und wirklich, diese Redensart scheint bei einem Abend mit Fräulein Baumann Wirklichkeit zu werden. Auf ihre ganz eigene, etwas schrullige Weise reist sie in die Vergangenheit, erzählt Geschichten und Geschichtchen aus ihrem Alltag und über das Älterwerden. Verkörpert wird dieses urkomische Überbleibsel aus wilhelminischer Zeit vom Weinheimer Kabarettisten Dr. Markus Weber – immer wieder gerngesehener Gast auf großen Faschings- wie Kleinkunstbühnen. Er hat seine Kunstfigur Fräulein Baumann über die Jahre perfektioniert und ihr echtes Leben eingehaucht. Mit ihr als Alter Ego führt er unterhaltsame Zwiegespräche mit Freundinnen wie Lisbeth, Hermine, Agathe, Aurelia oder Erna, plaudert über Klassentreffen und Themen, die das Leben dem lieben Fräulein Baumann quasi auf den Leib schreibt. Gestik, Mimik und seine unnachahmliche Artikulation machen die herrlich schrullige alte Dame zu einem Unikat, das den Nagel in seiner altjüngferlichen Art immer wieder auf den Kopf trifft.

Dr. Weber geht bei seinen Fräulein-Baumann-Abenden ganz in seiner Figur auf, scheint gar in ihrem Kleid und unter ihrem Make-up zu verschwinden, bis es nur noch sie gibt auf der Bühne, die Einmalige, die schon so viel gesehen und gehört hat in ihrem langen Leben, dass es doch gelacht wäre, wenn sie nicht über alles ganz genau Bescheid wüsste – und ihr Publikum an ihren ebenso abstrusen wie unterhaltsamen Gedanken nicht teilhaben lassen würde. sdo

