Kraftvolle Rhythmen

Mannheim.„The Huggee Swing Band ist die Rockband unter den Swing Bands“ – so preist der Musikclub Ella & Louis die Mannheimer Truppe um Schlagzeuger Christian Huber und Sängerin Franziska Schuster an. Die Werbung passt: Denn die Huggees spielen Swing nicht als Museumsstück, sondern als Ausdruck eines wilden, lustvollen Lebensgefühls – mit krachenden Riffs, kreischenden Soli und kraftvollen Rhythmen. Am Dienstag, 9. April, 20 Uhr, hat die Mannheimer Combo ein Heimspiel im Ella & Louis. Die Huggees stellen dort vorab ihr im Oktober erscheinendes Debütalbum vor. gespi

Info: Dienstag, 9. April, 20 Uhr, Ella & Louis im Rosengarten Mannheim. Eintritt: 16 Euro, Karten unter: www.ellalouis.de

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.04.2019