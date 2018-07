Krasse Stilmischungaus den USA

Anzeige

Mannheim.„Trashicana“ – diesen Stilmix gibt es am Freitag, 13. Juli, 21 Uhr, im Alten Volksbad in Mannheim auf die Ohren. Dort stehen an diesem Abend The Calamity Cubes aus Kansas auf der Bühne. Das US-Trio verbindet Country, Folk und Blues (Americana eben) mit einer ordentlichen Portion trashiger Garagen-Ästhetik und Humor zu einer ganz eigenen Mischung. Die Themen der drei Bandmitglieder Joey Henry, Kody Oh und Brook Blanche: Liebe, Alkohol und Mord, „ganz ähnlich denen, wie man sie in der Bibel findet“, wie sie vielsagend anmerken.

Im Alten Volksband ist es zur Tradition geworden, den Eintritt zu den Konzerten der „Brandherd“-Reihe auf freiwilliger Basis anzusetzen. Empfohlen werden für Verdienende 10 Euro, aber auch kleinere Beträge werden akzeptiert.

Info: Freitag, 13. Juli, 21 Uhr, Altes Volksbad, Mannheim; Eintritt freiwillig.