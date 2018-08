Anzeige

Wer zum Finki will, fährt von Heidelberg kommend die B 37 in Richtung Hirschhorn und biegt dann links ab nach Beerfelden. Der Weg lohnt sich einmal mehr: Wieder hat das Krautrock-Festival eine Besetzung zu bieten, die ihresgleichen sucht. Am Freitag geht es um 19 Uhr mit Epitaph los, danach entern die sagenumwobenen Dissidenten (21 Uhr) die Bühne. Amon Düül II (23 Uhr) und Marblewood (1 Uhr) komplettieren den ersten Tag des Odenwald-Woodstocks.

Am Samstag geht es dann schon am frühen Nachmittag los: Um 15 Uhr spielen Embryo, gefolgt von Birth Control (17 Uhr) und – bereits zum vierten Mal beim Festival vertreten – Kraan (19 Uhr).

Dann steht der jährliche Höhepunkt an: Guru Guru lassen es wieder richtig krachen. Zum Abschluss sind um 23 Uhr Jane und um 1 Uhr Vibravoid zu hören. „Ganz wichtig ist, dass sich die Besucher an die Auflagen halten“, sagt Osche. Offenes Feuer ist strikt verboten. Wer doch zündelt, fliegt raus. Also sein lassen und ganz einfach die Musik genießen. sdo

