Kreativ für Auge und Ohr

Anzeige

Edesheim.50 Töpfer, Kunsthandwerker, Künstler, Musiker und Theaterleute präsentieren am Wochenende im Schloss Edesheim (Luitpoldstraße 9) die ganze Bandbreite ihres kreativen Schaffens. Zum 16. Mal lädt dort die Rügener Kleinkunstbühne pro musis am Samstag und Sonntag, 7. und 8. April, zum Töpfer- und Künstlermarkt in den Schlosshöfen ein.

Werkstätten aus dem ganzen Bundesgebiet und dem europäischen Umland zeigen, was aus den verschiedensten Materialien hergestellt werden kann – vom Töpfer und Schneider über den Holzdrechsler oder Schrott-Skulpteur bis zum Gold- und Silberschmied. Mit von der Partie ist etwa Monika Nickel aus Kindenheim, die „Flechtwerkgestaltung mit Augenzwinkern“ zeigt. Der Oldenburger Jörg Ridderbusch stellt seine Fabelwesen-Metallskulpturen vor, Gerhard Kollmar aus Ludwigsburg demonstriert die japanische Raku-Brenntechnik und Olaf Jung aus Wasenweiler seine Steinmetzarbeiten und Skulpturen. Das diesjährige Gastland Polen ist durch den Holzbildhauer-Meister Tadek Golinczak vertreten.

Straßenmusikant und Gitarrist Sergio singt Lieder von Leid und Liebe, und an beiden Tagen spielt zudem das Trio Lazulis zwischen 12 und 17 Uhr südamerikanische Musik auf der Schlossbühne. Kulinarische Köstlichkeiten runden das Angebot ab.