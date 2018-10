Kreativ-Höfe laden ein

Durchaus präsent sind bei der Langen Nacht die Stadtteile Waldhof, Gartenstadt und Schönau – sei es mit Livemusik auf dem Freyaplatz, Musik im Fairkauf oder Buchvorstellungen im Gryphiusweg.

Aber der Schwerpunkt im Norden liegt traditionell in Sandhofen, vor 15 Jahren die Keimzelle der Großveranstaltung. Dort geben 19 Teilnehmer Künstlern eine Plattform, geplant sind auch Auftritte mehrerer Bands.

Besonders gut angekommen sind im vergangenen Jahr die Kreativ-Höfe, die jetzt erneut in Szene gesetzt werden. Dazu öffnen sich vier Höfe in der Kalthorststraße und einer in der Taubenstraße für Künstler, die ihre Werke präsentieren. Wer zwischen den nördlichen Stadtteilen (einschließlich Käfertal) pendeln möchte, kann in die Busse der roten Linie einsteigen. red

