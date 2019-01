Kreativ rund ums Papier

Frankenthal.Wie macht man ein Buch? Wie entsteht ein Trickfilm, in dem Papier die Hauptrolle spielt? Anleitungen hierzu gibt es in der Papier- und Buchwerkstatt, zu der die Frankenthaler Stadtbücherei Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren am Samstag, 19. Januar, von 15 bis 18 Uhr, einlädt. Bei dem kreativen Nachmittag wird es zudem einen Papierfliegerwettbewerb geben, überdies sollen auch Namensschilder gestempelt und Lesezeichen mit Hieroglyphen beschriftet werden. Für Snacks ist gesorgt.

Bei der Anmeldung in der Bücherei (Welschgasse 11) ist auch die Teilnahmegebühr von fünf Euro zu entrichten. Infos zur Veranstaltung gibt es telefonisch unter 06233/8 96 30 oder während der Öffnungszeiten (montags 14 bis 18 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags 10 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr). mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019