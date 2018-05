Kreative Rhythmen

Anzeige

Heidelberg.Kreative Drum-’n’-Bass-Beats bringt DJ Gourski am Sonntag, 20. Mai, nach Heidelberg in die Halle 02. Das Multitalent aus Köln spielte neben Auftritten in ganz Deutschland schon auf Festivals wie Nature One oder beim World Club Dome. Mit seinen genreübergreifenden Titeln und außergewöhnlichen Tonaufnahmen will er unter dem Motto „Going Nuts“ das Publikum zum Durchdrehen (und Tanzen) bringen. Unterstützung bekommt er von den DJs Dubbing Panda und Malte Montana.

Kreative Tonaufnahmen

Grouski verwendet bei seinen Projekten nicht nur elektronische Samples aus Musikprogrammen, sondern nimmt beispielsweise die Klänge von Kaktus-Stacheln auf, bearbeitet sie ein wenig und hinterlegt sie mit anderen Beats. Oder er zieht mit seinem Mikrofon um die Häuserblocks und nimmt alltägliche Geräusche wie das Scheppern an einer Baustelle, das Rascheln eines Besens und eine Holzpalette, die auf den Boden fällt. Schon als Kind fing er an, Klavier zu spielen, später entdeckte er dann die elektronische Musik für sich. Mittlerweile stand er mit Künstlern wie Noisia, Flux Pavilion, Netsky oder Maduk an den Decks. Bei seinen Auftritten kombiniert er melodische, verspielte und experimentelle´Titel. Dabei macht er spontane Ausflüge in andere Genres. Info: Eintritt am Sonntag um 23.30 Uhr für 6 Euro. ham