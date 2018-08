Mannheim.Als Stimme und kreativer Kopf von Supertramp schrieb er Hit um Hit und verkaufte weltweit mehr als 60 Millionen Tonträger: Rodger Hodgson ist einer der ganz Großen der Musikgeschichte und auch solo nach wie vor erfolgreich. Am Samstag, 1. September, 20 Uhr, tritt er im Mannheimer Rosengarten auf.

Klassiker im Gepäck

Mit seiner hohen Stimme und seinem prägnanten Gitarrenspiel schart Rodger Hodgson noch immer viele Fans um sich. Besonders freuen die sich über seine ungebrochene Spielfreude und die Tatsache, dass er Klassiker wie den „Logical Song“ oder „Give A Little Bit“ noch immer genau so spielt, wie sie diese kennen und lieben. Das wird auch in Mannheim so sein. Info: Samstag, 1. September, 20 Uhr, Rosengarten, Mannheim; Karten ab 61,25 Euro (plus Gebühren): 01806/57 00 70. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.08.2018