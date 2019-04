Kreatives für Groß und Klein

In den Ferien bietet die Kunst- halle Workshops an. © Bechtel

Mannheim.Alle Kinder und Jugendlichen, die sich in den Ferien kreativ austoben wollen, haben dazu am 23. und 24. April, in der Kunsthalle die Gelegenheit.

Für Kinder von acht bis zehn Jahren gibt es einen zweitägigen Workshop unter dem Titel „Alles in Bewegung – Meereswesen und andere Ungetüme“ mit den Kursleiterinnen Cornelia Dannenberg und Andrea Ostermeyer. Dort werden aus Pappmaché Meerestiere hergestellt. Der Kurs findet von 10.15 Uhr bis 15.15 Uhr statt. Die Kosten betragen 50 Euro inklusive Material und Eintritt.

Für die elf- bis 14-Jährigen dreht sich im ebenfalls zweitägigen Workshop „Face to Face – Portraits, Selfies und Co“ unter der Leitung von Iris Kratzmeier und Kerstin Backes alles um das Thema Mensch. Es wird mit verschiedenen Materialien und Techniken experimentiert – von Plastiken über Selfies bis zum selbstgemalten Bild. Der Workshop dauert von 10.15 Uhr bis 16.15 Uhr. Der Kurs kostet 60 Euro. feli

