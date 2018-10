Kreativmarkt in der Kulturhalle

mannheim.Am Sonntag, 28. Oktober, findet von 11 bis 17 Uhr in der Kulturhalle Feudenheim in der Spessartstraße zum elften Mal der Advents-Kreativmarkt statt. Mehr als 50 Hobby-Kunsthandwerker aus der ganzen Region und darüber hinaus bieten wieder eine gelungene Mischung aus selbst kreierten und handgearbeiteten Produkten an.

Das Angebot reicht dabei von Likören, Marmeladen, eingelegten Früchten bis hin zu Produkten aus Papier, Filz, Stoff, Wolle, Holz, Metallen und vieles mehr. Für viele interessante Angebote sorgen auch diesmal wieder einige neue Aussteller.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Der Parkplatz in der Spessartstrasse hinter der Kulturhalle kann von Besuchern und Ausstellern kostenfrei genutzt werden. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018