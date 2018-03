Krebskranken Kindern helfen

Anzeige

Mannheim.„Kindermarkt-Schnäppchen sichern und krebskranken Kinder helfen!“ heißt es seit über 30 Jahren in der Bonifatius-Pfarrei an der Friedrich-Ebert-Straße. Am Samstag, 17. März, wird von 9.30 Uhr bis 12 Uhr im Gemeindesaal der katholischen St. Bonifatius-Kirche eine große Auswahl an Second-Hand-Kinderwaren, CDs und Büchern für alle Altersgruppen verkauft. Nicht nur Schnäppchen werden hier ergattert, jeder Einkauf unterstützt an Leukämie erkrankte Kinder. Seit Bestehen des Kindermarkts konnten die ehrenamtlich Engagierten 160 000 Euro an den Ortverband Mannheim der Deutschen-Leukämieforschungs-Hilfe (DLF) übergeben. man