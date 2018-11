Kreis-Geflügelschau zum Jubiläum

Heddesheim.Der Kleintierzuchtverein Heddesheim, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert, veranstaltet am kommenden Wochenende seine nächste Ausstellung im Jubiläumsjahr: Bei der Kreisschau Geflügel sind am Samstag und Sonntag, 10. und 11. November, in der Ausstellungshalle des Vereins 40 Aussteller vertreten, die rund 250 ihrer schönsten gefiederten Tiere in verschiedenen Rassen und Farbenschlägen präsentieren. Geöffnet ist die Heddesheimer Geflügelschau am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Die Siegerehrung steht am Sonntag um 15 Uhr auf dem Programm. Der Eintritt zu der zweitägigen Veranstaltung ist frei. mav