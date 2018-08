Krimi mit Promille

Ludwigshafen.Einen Krimi mit Lokalkolorit bekommen Besucher am Freitag, 23. August, ab 18.30 Uhr bei der szenischen Lesung von Dieter Berkels „Die Alkoholraffinerie“ zu hören. In der LUcation Leerguthalle in der Erbachstraße 18 liest Tochter Susanne den ersten Roman des Industriellen und Schriftstellers vor, während Boris Ben Siegel und Schauspieler des Theaters Oliv, das Gelesene szenisch umsetzen.

Der Roman „Die Alkoholraffinerie“ spielt im Ludwigshafen der 1950er und 1960er Jahren. Berkel war zu dieser Geschäftsführer der gleichnamigen Pfälzischen Spritfabrik, in der die Geschichte spielt. Der heutige Geschäftsführer, Mathias Berkel, gibt eine Einführung in das Werk und erklärt Begriffe wie Destillation oder Absolutierung. Tickets gibt es ab 6 Euro. seko/sdo

