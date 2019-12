Kubanische Lebensfreude

Mannheim.Mit einer neuen Show ist die Crew von „Ballet Revolución“ derzeit unterwegs und an gleich drei Terminen im Rosengarten zu erleben: Am Freitag, 3. Januar 2020, um 20 Uhr sowie am Samstag, 4., um 15 und um 20 Uhr präsentieren die kubanischen Tänzerinnen und Tänzer ihre Kunst zu aktuellen Nummer-1-Hits etwa von Justin Timberlake, Adele und Coldplay. Live gespielt wird die Musik von einer siebenköpfigen Band. Markenzeichen von „Ballet Revolución“ sind die modernen Choreographien, die klassisches Ballett in ein ganz neues Gewand bringen. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019