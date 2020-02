Künstler mit vielen Facetten

Mannheim.Rock und Pop statt Ahoi und Helau: Am Fastnachtsdienstag, 25. Februar, 20 Uhr, gibt es im Mannheimer Rosengarten eine gute Alternative zum bunten närrischen Treiben: „Falco – das Musical“ bringt die Songs des unvergessenen Stars mit international erfolgreichen Imitatoren, Liveband und Tänzern auf die Bühne.

Wer war der große Mann hinter Hits wie „Der Kommissar“, „Rock Me Amadeus“ und „Jeannie“ wirklich, der 1998 bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde? Im Musical führt Falcos Manager durch den Abend, erzählt die Geschichten hinter den Songs, die von Alexander Kerbst und Stefan Wessel interpretiert werden. So entstent nach und nach ein authentisches Bild vom Leben und Wirken Falcos: vielschichtig, mal anrührend, mal irritierend wie der innovative Künstler selbst war. Denn neben seiner Musik faszinierte Falco auch als Person bis heute, wenngleich es vor allem seine herausragenden Songs sind, die ihm ungebrochene Berühmtheit über die Grenzen der Kontinente hinweg bescheren. sdo

