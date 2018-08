Künstler unter dem Regenbogen

Anzeige

Singende Damen

Andy and the Singing Ladies haben sich bei einem Benefizkonzert 2014 gefunden und treten seitdem zusammen auf. Neben dem namensgebenden Sänger Andy gehören Sabrina Arico-Cieslik, Katja Bürklin und Despina Kazantzis-Weiß zu den drei singenden Damen, die ihre musikalischen Wurzeln alle in der Metropolregion Rhein-Neckar haben. So tritt Sabrina Arico-Cieslik unter anderem auch für das Instrumentalduo „Tee & Harmonie“ aus Rheingönheim auf und singt an der „Bühne frei“ in Speyer. Katja Bürklin trat 1997 bei einer Karaoke-Veranstaltung in Mannheim das erste Mal auf der Bühne auf und die in Mannheim geborene Halbgriechin Despina Kazantzis-Weiß startete 1996 im Siedlerheim in Mannheim-Schönau ihre Gesangskarriere.

Zum Festprogramm gehört auch der Stand des STI-/HIV-Netzwerk Metropolregion Rhein-Neckar. Das Netzwerk informiert vor dem Festgelände über die AIDS-Krankheit, Präventionsmaßnahmen und seine Arbeit.

Benefiz Rhein-Neckar ist ein gemeinnütziger Verein, der sich vor allem um HIV-infizierten und AIDS-kranken Menschen kümmert. Darüber hinaus tritt der 2003 gegründete Verein für die Rechte von Homosexuellen und Transgender ein und sammelt Gelder, welche sowohl direkt betroffenen Personen als auch gemeinnützigen und sachbezogenen Projekten zu Gute kommen.

Nachdem der Verein im Jahr 2014 wegen zu hoher Gebühren für den damaligen Veranstaltungsort, dem Schneckenhof im Schloss, das Regenbogenfest kurzzeitig ausgesetzt hatte, findet dieses seit 2015 wieder regelmäßig am OEG-Citybeach statt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.08.2018