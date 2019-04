Kulinarische Aktionstage

Rhein-Neckar.Ums Lamm dreht sich alles beim Auftakt zu den kulinarischen Aktionstagen im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen, der am Freitag, 12. April, startet: Bis Freitag, 26. April, bieten bei den Lammwochen ausgewählte Restaurants im Pfälzerwald – viele von ihnen Partner des Biosphärenreservats – Lammgerichte in verschiedenen Variationen an. Die Aktionstage werden vom 14. bis 28. Juni mit den Weiderindtagen und vom 13. bis 27. September mit den Pfälzerwald-Wochen fortgesetzt. Den Abschluss bilden die Glanrindertage von 18. Oktober bis 2. November.

Das verwendete Fleisch kommt von Tieren, die auf umweltschonende und tierfreundliche Art aufgezogen und gehalten werden, teilt das Biosphärenreservat mit. Mehr Infos, auch zu den teilnehmenden Restaurants, gibt es unter pfaelzerwald.de/termine. mav

