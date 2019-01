Kulinarische Genüsse unter freiem Himmel

Freinsheim.Unter freiem Himmel bittet die Stadt Freinsheim am Wochenende zu Tisch: bei der Rotweinwanderung in den umliegenden Weinbergen, der Weinlage „Musikantenbuckel“.

Von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Januar, können die Gäste das umfangreiche Rotwein-Angebot der Freinsheimer Winzerbetriebe sowie Pfälzer Leckereien und viele andere kulinarische Köstlichkeiten genießen, die an 16 Ständen entlang des Wanderwegs kredenzt werden. Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 18 Uhr, mit einer kleinen Eröffnungsfeier am Historischen Rathaus – mit dabei sind der Verkehrsverein, der Musikzug Freinsheim und Weinprinzessin Nathalie Krauß. Als Novum wird eine musikalisch begleitete Feuershow präsentiert.

Danach zieht eine Fackelwanderung in die Weinlage „Musikantenbuckel“. Fackeln können ab 17.15 Uhr am Rathaus erworben werden. Bei gutem Wetter steht am Freitagabend überdies ein „romantisches Ballonglühen im Weinberg“ auf dem Programm. Die Stände sind am Freitag von 18 bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag und Sonntag von 11.30 bis 18 Uhr. Am Sonntag beginnt um 9.30 Uhr zudem der „Volkslauf um den Oschelskopf“.

Die Altstadt ist während der Festtage für den Durchgangsverkehr gesperrt. Wie der Landkreis Bad Dürkheim mitteilt, wird die L 455 zwischen Freinsheim und Großkarlbach von Freitag, 25. Januar, 16 Uhr, bis Montag, 28. Januar, 8 Uhr, voll gesperrt. Da die Wanderung schon am Sonntag ende, werde die Sperrung vermutlich bereits im Laufe der Nacht aufgehoben. Umleitungen werden ausgeschildert, der Verkehr für Anlieger ist frei. mav

