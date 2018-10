Kulinarische Reise zu den Chansons

Mannheim.Am Donnerstag, 18. Oktober, lädt das Leonardo Hotel Mannheim City Center in N 6,3 im Rahmen eines deutsch-französischen Abends zu einer Reise durch französische Chansons, sie wird begleitet von dazu passenden kulinarischen Leckereien.

Im Vordergrund des Abends stehen das Musikprogramm und die Bühnenshow der Sängerin, Moderatorin und Komponistin Nadia Ayche. Ihre musikalische Laufbahn startete bereits in jungen Jahren. Zahlreiche Auftritte in bekannten TV Shows, als Hauptdarstellerin in diversen Musicals und Live-Acts mit Musikerkollegen wie DJ Bobo, Roger Cicero und The Temptations ebneten ihren musikalischen Weg. Als Leadsängerin der bekannten Danceformation „Mr. President“ stürmte sie mit ihrem erfolgreichsten Hit „Coco Jamboo“ die Charts und tourte durch Europa. Ihre französischen Chansons von „La vie en rose“ bis zu „Ella elle l’a“ würzt sie mit viel Gefühl, Charme und Humor. Begleitet wird Ayche von Andrew Roussak am Piano.

Beim ersten deutsch-französischen Abend serviert das Hotel ein französisches Drei-Gang-Menü. Die Dinnershow beginnt um 19 Uhr und kostet 79 Euro pro Person inkl. Live-Entertainment, Menü und ausgewählte Getränke wie Aperitif, Sekt, Hauswein, Bier, alkoholfreie Getränke und Kaffeespezialitäten von 19 bis 22.30 Uhr.

Reservierungen sind erwünscht telefonisch unter 06227/36 502 oder per E-Mail an events.mcc@leonardo-hotels.com. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018