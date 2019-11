Kulinarische und kulturelle Vielfalt

Mannheim.Am Freitag, 8. November, startet ab 16.30 Uhr erneut die „Mannheim Jungbusch Plus-Tour“ durch die drei angesagten Stadtteile Neckarstadt, Quadrate und Jungbusch.

Die kulinarische Tour bietet den Teilnehmern spannende Geschichten und schöne Kulissen, wie zum Beispiel den Mannheimer Hafen. Zusätzliche Zwischenstationen in einem vegetarischen Bistro, in einem türkischen Feinkostimbiss und in dem wohl ungewöhnlichsten Café der Stadt bieten die Möglichkeit, verschiedenste Leckereien zu verkosten. Die dreistündige Tour kostet für Erwachsene 33 Euro und für Kinder 20 Euro. Eine Anmeldung zur Führung unter 030/206 22 999 0 ist erforderlich. lbr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.11.2019