Kulinarische Wanderung

Dudenhofen.Genuss rund um das königliche Gemüse sowie Wein, Kunst, Musik und ein Kinderprogramm bietet die 8. Kulinarische Spargelwanderung, die am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Mai, in Dudenhofen veranstaltet wird.

Bei der „SpargelSpitze!“ können die Besucher an beiden Tagen von 11 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit entlang des kulinarischen Wanderwegs schlendern, dabei die von zehn Vereinen und Institutionen zubereiteten Spargelkreationen kosten. Auf dem Weg sorgen zudem verschiedene Gruppen für musikalische Unterhaltung – darunter die Jazzband Simply Swing, das Pfälzer Duo Sepp und die Steirische Harmonika, „Windflüchter“ Rainer Kröhn sowie Drehorgelspieler Heinrich Cuntz.

Die offizielle Eröffnung erfolgt am Samstag, 12 Uhr auf der Mühlenwiese. Um 16.30 Uhr startet der Spargellauf durch den Dudenhofener Wald; zuvor finden ab 15 Uhr die „Sandhasen“-Kinderläufe statt. Um 20 Uhr spielt die Partyband Pfälzer Grumbeere auf der Mühlenwiese. Am Sonntag wird an selber Stelle um 10.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst mit anschließendem musikalischen Frühschoppen gefeiert (Infos: vgrd.de). mav