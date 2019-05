Kulinarische Weltreise

Weinheim.Kochkunst aus aller Welt bietet die Street-Food-Tour, die von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. Mai, in den Weinheimer Schlosshöfen (Obertorstraße 9) Station macht. Von Sushi über Enchiladas und Burger bis zu exotischen Gerichten, Cocktails und Smoothies reicht die kulinarische Bandbreite der Veranstaltung. Neben einem Kinderprogramm gibt es auch Livemusik. So musiziert am Freitag Gitarrist Andy Botz mit Sängerin und Pianistin Lana Keys, am Samstag spielen das Jazz-Trio Triovision, die Weinheimer Band Die Schulzes und die Jazzer von Funtastic. Am Sonntag treten noch einmal Triovision sowie anschließend Jochen Pöhlert und Luisa Bökenfeld an Gitarre, Piano und Gesang auf. Am Freitag ist das Festival von 17 bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag von 12 bis 22 Uhr, am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.05.2019