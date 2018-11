Kult-Duo aus Mali

Ludwigshafen.Reggae, Blues und Rock ’n’ Roll mischt das aus Mali stammende Musiker-Ehepaar Amadou und Mariam – zu hören ist es am Freitag, 7. Dezember, 20 Uhr, im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen. In Westafrika und in Frankreich ist das blinde Duo längst schon eine Legende. Seit den 1970ern leben und singen Amadou und Mariam zusammen. Meist erzählen ihre Texte auf Bambara und Französisch von der Liebe, ihrem gemeinsamen Thema. 2004 produzierte Manu Chao ein Album mit dem Duo, das seinen Afropop mit großer Hingabe zelebriert, ohne dabei seine tief in der Bambara-Kultur verwachsenen Wurzeln je aus den Augen zu verlieren. sdo

