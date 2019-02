Kult-Party mit Biss

In Heidelberg laden die Vampire wieder zum Tanz. © Rothe

Heidelberg.Ein rauschendes Fest feiern die Kreaturen der Nacht wieder am Samstag, 2. März, wenn sich ab 20.30 Uhr die Pforten der Heidelberger Stadthalle (Neckarstaden 24) zum Ball der Vampire öffnen. Bei der Kultveranstaltung sorgen gleich fünf Bands für das passende musikalische Begleitprogramm: The Wright Thing, die Ingrid Schwarz Band, die Alien Brainsuckers, Silhouette Dream und Art Donuts. Außerdem bringt DJane Simoné mit ihren Klängen das Tanzblut der Besucher in der Vampir-Disco in Wallung.

In der Stadthalle sorgen zudem versierte Maskenbildnerinnen auf Wunsch für den perfekten vampirischen Teint der Gäste. Karten für den Ball der Vampire gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, die dem „Reservix“-Ticketsystem angeschlossen sind. Im Internet sind sie unter reservix.de erhältlich. Mehr Informationen zu der 45. Ausgabe der Kultparty finden sich im Internet unter facebook.com/BallDerVampire. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019