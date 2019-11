Kult-Rocker mit Südstaaten-Flair

Das ist definitiv ein Glanzpunkt im Konzertprogramm dieses Jahres: Die (zu Recht) kultig verehrten US-Wüsten-Rocker Calexico treten zusammen mit dem Roots-Rocker Sam Beam (alias Iron & Wine) am Donnerstag, 14. November, um 20 Uhr im Mannheimer Rosengarten auf. Sie werden dabei Songs aus ihren beiden gemeinsamen Alben „In The Reins“ von 2005 und dem aktuellen Werk „Years to Burn“ auf die Bühne bringen. Das heíßt: Krachender Country-Rock und zarte, bittersüße Folk-Weisen, schmetternde Mariachi-Trompeten und seufzendes Akkordeon beschwören die Welt des US-amerikanischen Südens. Und die klingt bei diesem Bandprojekt nicht miefig, sondern weltoffen. Karten (41,75 plus Gebühren) gibt es unter www.eventim.de. gespi/ Bild: Piper Ferguson

