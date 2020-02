Kult-TV-Mann kommt samt Stargast

Wenn Jools Holland auf Tour geht, sind Überraschungen nie ausgeschlossen. Dass der britische Kult-Moderator, Sänger und Entertainer diesmal die schottische Sängerin KT Tunstall mitbringt, ist indes kein Geheimnis. Am Donnerstag, 5. März, 20 Uhr, sind sie zu Gast im Mannheimer Capitol.

Mannheim.Gemeinsam mit den Sängerinnen Ruby Turner und Louise Marshall sowie seiner Band macht Jools Holland – berühmt für seine BBC-Show „Later… with Jools Holland“, in der Größen von Amy Winehouse über Ed Sheeran bis B.B. King auftraten – immer wieder Bühnen in ganz Europa unsicher. Ob mit eigenen Nummern oder Gastbeiträgen von bekannten Kollegen: Jools Holland ist ein Bühnen-Ass, das mit allen Wassern gewaschen ist.

Hit in Hollywood-Film

Mit KT Tunstall, deren größter Erfolg die Nummer „Suddenly I See“ aus dem Hollywood- Erfolgsfilm „Der Teufel trägt Prada“ ist, hat er eine herausragende Kollegin an seiner Seite. Weitere Gäste sind nicht ausgeschlossen.

Das „Morgen Magazin“ verlost dreimal zwei Karten für das Jools-Holland-Konzert im Capitol. Um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen, rufen Sie bis Montag, 10. Februar, 14 Uhr, die Telefonnummer 01379/88 46 18 an (die Firma Legion berechnet 0,50 Euro aus dem Festnetz der Telekom, eventuell gelten andere Preise aus dem Mobilfunknetz), nennen Sie das Stichwort „Holland“, Ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer.

Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte, sichert sich unter Telefon 0621/3 36 73 33 Tickets für 33,90 oder 38,30 Euro. sdo