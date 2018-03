Kultband im Café Central

Anzeige

Neues Album, alte Songs

Mit wenigen Ausnahmen veröffentlicht die Band neue Alben im Jahresrhythmus, das letzte, 39. Album erschien 2017: „Witchy Feelin’“ Fans können sich aber auch auf alte Klassiker wie „Train to Nowhere“, den „Stranger Blues“ oder „Run To Me“ freuen. Vielleicht findet sich auch der ein oder andere zwölftaktige Standard im Programm wieder – bei einer so langen Bandgeschichte weiß man ja nie, auf welche Fitzelchen des Repertoires Simmonds zurückgreifen wird. Reichlich Auswahl steht ihm und seinen Mitstreitern definitiv zur Verfügung. Info: Mittwoch, 4. April, 21 Uhr, Café Central, Weinheim. Tickets für 24,90 Euro plus Gebühren unter Telefon: 0621/10 10 11. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.03.2018